Les autorités talibanes ont imposé une coupure nationale des communications, quelques semaines après avoir commencé à couper les connexions par fibre optique afin de "prévenir le vice".
La ville de Kaboul plongée dans le noir
