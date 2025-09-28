Le grimpeur français Titouan Leduc, 24 ans, a été arrêté samedi par la police lors de l'ascension, illégale, à mains nues et sans protection, du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne à Varsovie.
"La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
