La tour Eiffel s'est illuminée lundi soir au son des tubes de Céline Dion pour célébrer l'officialisation du retour sur scène de la star québécoise avec dix concerts en septembre et octobre à Paris La Défense Arena, après six ans loin du public.
La tour Eiffel illuminée pour le retour sur scène de Céline Dion
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