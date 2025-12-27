 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Thaïlande et le Cambodge conviennent d'un cessez-le-feu immédiat

information fournie par AFP Video 27/12/2025 à 13:35

La Thaïlande et le Cambodge sont convenus samedi d'un cessez-le-feu "immédiat" dans leur conflit frontalier qui a fait en trois semaines au moins 47 morts et près d'un million de déplacés, "heureux" de cette annonce tout en restant prudents. La Thaïlande et le Cambodge sont convenus samedi d'un cessez-le-feu "immédiat" dans leur conflit frontalier qui a fait en trois semaines au moins 47 morts et près d'un million de déplacés, "heureux" de cette annonce tout en restant prudents.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Ukraine: Zelensky dit s'être entretenu avec les émissaires américains Witkoff et Kushner

information fournie par AFP Video 26 déc.
1
2

A Hong Kong, le réalisateur Kiwi Chow dit sa "solitude" face à la censure

information fournie par AFP Video 26 déc.
3

Intempéries: le Réart en crue dans les Pyrénées-Orientales

information fournie par AFP Video 26 déc.
4

Intempéries: les Pyrénées-Orientales en alerte orange pluie-inondation ou crues

information fournie par AFP Video 26 déc.
5

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 09:39
6

Au Turkménistan, une difficile bataille contre le sable

information fournie par AFP Video 26 déc.
7

Colère agricole: des barrages levés, mais pour mieux revenir en janvier

information fournie par AFP 26 déc.
6
8

La dépouille du chef d'état-major libyen rapatriée à Tripoli

information fournie par AFP Video 13:35
1

Hong Kong à l'heure du recueillement après l'incendie qui a fait 128 morts

information fournie par AFP 29 nov.
2

Colère agricole: des barrages persistent dans le Sud-Ouest, au premier jour des vacances

information fournie par AFP 20 déc.
14
3

Bethléem espère un regain touristique à Noël après deux ans de guerre à Gaza

information fournie par AFP Video 23 déc.
4

"L'exil doré des anciens sbires d'Assad"

information fournie par France 24 23 déc.
1
5

Rétrospective: 2025, une année en images

information fournie par AFP Video 22 déc.
6

France : l'Hérault placé en vigilance rouge pour les crues

information fournie par AFP Video 22 déc.
7

Les Etats-Unis ont "besoin" du Groenland, martèle Trump malgré l'opposition de l'Europe

information fournie par AFP 23 déc.
36
8

Afrique du Sud: des hommes armés tuent neuf personnes dans l'attaque d'un bar

information fournie par AFP 21 déc.
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc.
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc.
1
3

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
4

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
5

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
6

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
7

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
8

Airbus demande le maintien au sol de 6.000 A320 pour mise à jour d'un logiciel défaillant

information fournie par AFP 29 nov.
5

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank