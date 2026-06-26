Réparer ses vêtements c’est plus tendance qu’en acheter des neufs…et souvent moins cher ! Grâce au bonus réparation mis en place par l’Etat, certaines grandes marques comme Décathlon, Patagonia ou même Levi’s proposent des réparations peu chères voire même gratuites. Derrière ce système : des ateliers et entreprises de réparations associés offrent une seconde vie à nos jeans, sacs et chaussures préférés, mais aussi à des objets plus insolites
La tendance anti fast-fashion : réparer vos vêtements
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