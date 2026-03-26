Les services d'urgence israéliens étaient déployés jeudi sur les lieux d'un impact dans le centre de Tel-Aviv suite à une série d'attaques de missiles iraniens.
La situation dans le centre de Tel-Aviv après une attaque de missiles iraniens
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