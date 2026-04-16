À la Une de la presse ce jeudi 16 avril : la Russie menace l'Europe et liste des entreprises européennes qui fabriquent des drones pour l'Ukraine ; le Bayern Munich élimine le Real Madrid au terme d'un match fou et défiera le PSG en demi-finales de la Ligue des champions ; et, pour terminer, une image sympathique d'une Américaine de 96 ans et de son chien qui jardinent ensemble.
La Russie menace l'Europe : "les entreprises européennes sont une cible potentielle"
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