La Russie a frappé samedi la capitale ukrainienne, Kiev, avec des centaines de drones et dizaines de missiles, faisant deux morts et provoquant des coupures de courant dans plus d'un million de foyers, à la veille d'une rencontre prévue en Floride entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump.
La Russie frappe la ville de Kiev à la veille d'une rencontre Zelensky-Trump
