Le ministère de la Défense de Roumanie, pays membre de l'Otan, a affirmé vendredi qu'un drone russe a touché un immeuble résidentiel sur son territoire et fait deux blessés légers dans la ville de Galati, près de la frontière avec l'Ukraine.
La Roumanie affirme avoir été touchée par un drone russe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro