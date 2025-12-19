Après l'attentat antisémite de Sydney, la France a renforcé la sécurité des lieux de culte juifs. À La Réunion, des patrouilles sont mises en place pour surveiller les édifices, et des agents de la BAC ont été déployés pour protéger les rassemblements religieux.
La Réunion renforce la sécurité de ses lieux de culte après l'attentat de Sydney
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro