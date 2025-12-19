 Aller au contenu principal
La Réunion renforce la sécurité de ses lieux de culte après l'attentat de Sydney

information fournie par France 24 19/12/2025 à 16:26

Après l'attentat antisémite de Sydney, la France a renforcé la sécurité des lieux de culte juifs. À La Réunion, des patrouilles sont mises en place pour surveiller les édifices, et des agents de la BAC ont été déployés pour protéger les rassemblements religieux.

