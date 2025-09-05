La répression de l'immigration clandestine dans l'Amérique de Trump

information fournie par AFP Video • 05/09/2025 à 19:22

Depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, Donald Trump met en oeuvre de manière spectaculaire sa priorité absolue de campagne: la lutte contre l'immigration clandestine. A coups de descentes sur des parkings de magasins de bricolage, dans des cuisines de restaurants ou sur des exploitations agricoles, des policiers en civil, armés et masqués, mènent une véritable chasse aux clandestins afin de les expulser des Etats-Unis. Mais ce programme de renvois massifs est entravé par de nombreuses décisions judiciaires. Il suciste aussi la colère d'une partie de la population, qui n'hésite pas à manifester son mécontentement dans la rue.