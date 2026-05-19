La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, arrive à Daegu pour une visite de deux jours en Corée du Sud, à l'invitation du président Lee Jae Myung. Ce déplacement intervient alors que les deux pays, alliés des États-Unis et démocraties voisines, cherchent à renforcer leurs liens face aux défis communs posés par la Corée du Nord dotée de l’arme nucléaire et par une Chine plus affirmée. IMAGES
La Première ministre japonaise Takaichi arrive en Corée du Sud
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