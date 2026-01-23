La Première ministre danoise Mette Frederiksen arrive à la maison Hans Egede à Nuuk. La dirigeante danoise est reçue par le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, alors que Donald Trump semble revenir sur ses menaces de s'emparer de l'île arctique et accepter des négociations. IMAGES
La Première ministre danoise arrive à la maison Hans Egede à Nuuk
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro