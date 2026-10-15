Des manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent pour la troisième journée consécutive à Tirana, la capitale albanaise, alors que les manifestants réclament la démission du Premier ministre Edi Rama et un soutien accru en faveur des étudiants du pays, invoquant les mauvaises conditions dans les universités et le montant élevé des frais de scolarité. IMAGES
La police et les manifestants s'affrontent en Albanie pour la troisième journée consécutive
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