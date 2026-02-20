Deux policiers marchent près de l'entrée du Royal Lodge, l'ancienne résidence de l'ex-prince Andrew, où les perquisitions se poursuivent pour la deuxième journée consécutive après son arrestation. Le membre déchu de la famille royale, désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten-Windsor, a été "libéré sous contrôle judiciaire" le 19 février au soir après plusieurs heures d'interrogatoire, alors que la police enquête sur des soupçons de "manquements dans l'exercice de fonctions officielles", après avoir été accusé d'avoir transmis des informations confidentielles au financier et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. IMAGES
La police à l'entrée du Royal Lodge, ancienne résidence de l'ex-prince Andrew
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro