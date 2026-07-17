Cinquante ans après son arrivée sur les écrans, "La Petite Maison dans la prairie" revient dans une nouvelle version signée Netflix. Entre volonté de moderniser le récit et réécriture de l'histoire, le pari est-il réussi ?
"La Petite Maison" version Netflix : faut-il vraiment réveiller les classiques ?
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