A Paris, des bénévoles se lancent dans une marche nocturne en cette "Nuit de la solidarité". Carte et questionnaire en main, ils recensent des personnes sans-abri, cherchant à mieux connaître leur situation et leurs besoins.
La Nuit de la solidarité à Paris, plus qu'un décompte des sans-abri
