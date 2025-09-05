La nouvelle ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Yvette Cooper, arrive à Downing Street alors que le Premier ministre Keir Starmer procède à un remaniement ministériel majeur dans le but de réorganiser son gouvernement en difficulté, après que la vice-première ministre Angela Rayner a démissionné pour erreur fiscale. Yvette Cooper, ancienne ministre de l'Intérieur, remplace David Lammy, le nouveau vice-premier ministre et ministre de la Justice. IMAGES
La nouvelle ministre des Affaires étrangères britannique Cooper arrive à Downing Street
