C'est un drame resté dans la mémoire collective en Martinique. Il y a 20 ans, un avion de la West Caribbean Airways, avec 160 passagers à son bord, s'écrasait au Venezuela. Chaque année, les familles, les amis et même la population toute entière entretiennent le devoir de mémoire.
La Martinique commémore les 20 ans du crash de l'avion de la West Caribbean Airways
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro