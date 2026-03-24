 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La marine mexicaine escorte de l'aide humanitaire en route vers Cuba

information fournie par AFP Video 24/03/2026 à 19:59

Un navire de la marine mexicaine escorte un bateau faisant partie du convoi Nuestra América alors qu’il navigue dans les eaux territoriales mexicaines et cubaines en direction de l’île frappée par la crise. Le navire humanitaire devrait arriver à Cuba mardi 24 mars.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

L'UE "préoccupée" par les infos suggérant que la Hongrie a transmis des données à Moscou

information fournie par AFP Video 23 mars
2
2

Décryptage : quelles leçons à retenir des municipales ?

information fournie par AFP Video 23 mars
3

Présidentielle au Bénin: R. Wadagni présente son projet; les démocrates ne soutiendront personnes

information fournie par France 24 23 mars
4

L'UE "préoccupée" par les informations suggérant que la Hongrie a transmis des données sensibles à la Russie

information fournie par AFP 23 mars
16
5

Colombie: au moins 66 morts dans le crash d'un avion militaire

information fournie par AFP 02:47
6

Colombie : le crash d'un avion militaire fait huit morts et 83 blessés

information fournie par AFP 00:05
1
7

Iran : nouveau volte-face de Donald Trump

information fournie par France 24 23 mars
8

L'Union européenne et l'Australie signent un accord de libre-échange d'ampleur

information fournie par France 24 10:24
1

L'Iran frappe des installations énergétiques dans le Golfe et menace d'intensifier ses représailles

information fournie par AFP 19 mars
41
2

Top 5 IA du 18/03/2026

information fournie par Libertify 19 mars
3

Iran: Pékin juge "inacceptable" la mort d'Ali Larijani, tué par Israël

information fournie par AFP Video 19 mars
2
4

Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA

information fournie par Boursorama 19 mars
1
5

Patrick Bruel visé par une enquête pour viol et par une plainte pour tentative de viol

information fournie par AFP 19 mars
1
6

Flambée des prix à la pompe: le gouvernement temporise malgré la pression

information fournie par AFP 19 mars
14
7

Municipales à Paris: Grégoire attaque Macron, Dati lui reproche de "perdre pied"

information fournie par AFP 19 mars
8
8

Zelensky regrette le blocage du prêt "crucial" de l'UE à hauteur de 90 milliards d'euros

information fournie par AFP Video 19 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
4

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
5

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
6

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
7

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
8

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank