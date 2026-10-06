La diplomatie peut elle encore l'emporter en Éthiopie ? Dimanche, un mini-sommet a eu lieu en Égypte. Les grands rivaux d'Addis Abeba plaident pour une solution pacifique, alors que la guerre a repris après quatre années de trêve. Jean-Claude Félix-Tchicaya décrypte pour nous la reprise de la guerre et ses conséquences pour la région.
La guerre en Éthiopie peut-elle embraser la Corne de l'Afrique ?
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