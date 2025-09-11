Après plusieurs jours d'attente la global Sumud flottilla commence à quitter le port de Sidi Bou Saïd à Tunis où elle était à quai depuis dimanche. Ce convoi d'une quarantaine de bateaux en provenance de plusieurs ports internationaux, avec 47 nationalités représentées doit effectuer une traversée vers Gaza pour tenter de briser le blocus israélien et établir un corridor humanitaire. Les bateaux ont fait étape en Tunisie où ils sont rejoints aussi par une flottille tunisienne.
La global Sumud flottilla s'apprête à partir après plusieurs jours d'attente
