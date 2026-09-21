Le parti de gauche radicale Die Linke est arrivé en tête des sondages dans la cité-Etat de Berlin à l'issue d'un scrutin régional, devançant la formation conservatrice CDU du chancelier Friedrich Merz, déjà affaibli.
La gauche radicale devance le parti du chancelier allemand lors d'élections à Berlin
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