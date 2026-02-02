Des ambulances entrent par le point de passage de Rafah depuis l'Égypte pour évacuer des blessés de Gaza. Selon un média égyptien, 50 personnes seront autorisées à transiter par jour dans chaque sens lors des premiers jours de la réouverture.
La frontière avec l'Égypte rouvre au compte-gouttes pour les Palestiniens de Gaza
