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La France retire ses diplomates du Burkina Faso

information fournie par France 24 06/07/2026 à 22:55

Le personnel diplomatique du Burkina Faso doit quitter la France d'ici ce lundi soir. Une mesure qui intervient une semaine après la décision unilatérale des autorités burkinabè de rompre les relations diplomatiques avec Paris. Paris qui annonce également le retour dans l'hexagone de tous ses diplomates en provenance du Burkina Faso.

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