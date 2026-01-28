"Une réflexion est en cours avec nos partenaires européens sur la désignation des Gardiens de la révolution comme organisation terroriste", déclare la porte-parole du gouvernement français Maud Bregeon, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, alors que l'Italie demande leur inscription sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. SONORE
La France n'a "pas de tabou" sur le statut des Gardiens de la révolution (gouvernement)
