La marine de Brest a arraisonné hier le "Tagor", un pétrolier sous sanctions européennes en provenance de Russie. Il s'agit du quatrième pétrolier de la flotte fantôme, utilisée par Moscou pour contourner les sanctions, à être intercepté par la France depuis septembre. Les explications avec Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales.
La France et la Russie à couteaux tirés ?
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