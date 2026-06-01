 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France et la Russie à couteaux tirés ?

information fournie par France 24 01/06/2026 à 18:51

La marine de Brest a arraisonné hier le "Tagor", un pétrolier sous sanctions européennes en provenance de Russie. Il s'agit du quatrième pétrolier de la flotte fantôme, utilisée par Moscou pour contourner les sanctions, à être intercepté par la France depuis septembre. Les explications avec Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales.

Vidéos les + vues

1

Guinée: les électeurs appelés aux urnes pour des élections législatives et communales

information fournie par France 24 31 mai
2

Le nouveau président birman reçu en Inde par Narendra Modi

information fournie par AFP 13:56
3

Choose France: Macron annonce des investissements record pour 93 milliards d'euros

information fournie par AFP Video 14:36
3
4

Canicule: quand les arbres arrêtent de transpirer

information fournie par AFP Video 14:37
5

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez accueille son homologue algérien au Bourget

information fournie par AFP Video 14:37
6

Le procès de l'ostéopathe Pierre Garitte est "le procès d'un homme, pas de la profession" (avocate parties civiles)

information fournie par AFP Video 14:38
7

Biocarburants : roulez à la betterave !

information fournie par France 24 15:04
1
8

Jean-Claude Trichet : “Je n’exclus pas qu’il y ait une très sérieuse correction des marchés"

information fournie par Ecorama 14:05
8
1

Les Londoniens se rendent au travail alors que le Royaume-Uni a battu le record de chaleur pour mai

information fournie par AFP Video 26 mai
2

Stellantis va investir un milliard d'euros pour produire des véhicules électriques à Mulhouse, annonce Macron

information fournie par AFP 26 mai
1
3

Sénégal: à peine limogé, l'ex-Premier ministre Sonko élu au perchoir de l'Assemblée

information fournie par AFP 26 mai
4

Vague de chaleur en Europe : record de température à Londres

information fournie par AFP Video 27 mai
5

En pleine canicule, des pompiers déjà inquiets se préparent aux feux de l'été

information fournie par AFP 28 mai
6

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
7

Ces canicules qui coûtent des milliards à l’économie française

information fournie par Ecorama 28 mai
8

Au Japon, une rallonge de 19 milliards $ face au coût de l'énergie ; la France démantèle Fessenheim

information fournie par France 24 25 mai
1
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
5

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
6

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
7

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
8

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank