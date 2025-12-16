Plus de 110 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés en France depuis juin et un peu plus de 3 000 bovins ont été euthanasiés conformément à la réglementation européenne. De quoi fragiliser un peu plus la France en tant que puissance agricole.
La France est-elle toujours une puissance agricole ?
