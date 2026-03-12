Depuis Roissy, un avion-cargo de l'armateur CMA CGM partait jeudi acheminer la première aide humanitaire française au Liban avec à son bord "60 tonnes d'aide humanitaire" correspondant aux demandes "des autorités libanaises", selon Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur.
La France envoie 60 tonnes d'aide humanitaire d'urgence au Liban
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro