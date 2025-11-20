Le chef d'état-major des Armées, le général Fabien Mandon, a déclaré jeudi qu'il fallait que le pays restaure sa "force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est" et soit prête à "accepter de perdre ses enfants" devant le congrès des maires de France.
La France devrait être prête à "accepter de perdre ses enfants" (chef d'état-major des Armées)
