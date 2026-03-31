La fourniture d’électricité 2.0: intégrateur de solutions pour les entreprises et les collectivités

information fournie par Boursorama • 31/03/2026 à 16:11

Sobriété, pilotage des consommations et évolution du rôle des fournisseurs : avec Gilles Bouhyer, directeur général délégué d'Alpiq France, on explore la nouvelle manière d'accompagner entreprises et collectivités dans leur transition énergétique.

Une mise en perspective que Patrick Cormerais, également directeur général délégué d'Alpiq France, prolongera en éclairant les fondamentaux des marchés de l'électricité et du gaz.

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