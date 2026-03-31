Marchés de l’électricité et du gaz : comprendre les fondamentaux

information fournie par Boursorama • 31/03/2026 à 16:28

Les marchés de l'électricité et du gaz restent souvent une boîte noire, surtout quand les prix s'envolent. Avec Patrick Cormerais, directeur général délégué d'Alpiq France , on revient aux fondamentaux pour comprendre ce qui influence réellement les prix et comment un professionnel peut s'y retrouver.

Une approche que Romain Labat, Directeur Smart Grids & Innovation chez Alpiq France, prolongera en expliquant comment décarboner ses processus industriels grâce à l'électrification.

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