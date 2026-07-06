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France-Syrie : une visite stratégique ?

information fournie par France 24 06/07/2026 à 21:10

Emmanuel Macron est en visite en Syrie, une première pour un chef d'Etat occidental depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024. ce déplacement intervient alors qu'un attentat à la bombe a fait dix morts dans un café de Damas jeudi dernier. Les explications avec Thomas Pierret, chercheur à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (Iremam), spécialiste de la Syrie.

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