Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est dit "serein et prêt à assumer les conséquences" de la décision concernant Marine Le Pen, qui pourrait le propulser candidat à l'élection présidentielle. "Nous avons anticipé les différents scénarios", assure-t-il depuis le Parlement européen à Strasbourg, en affichant son soutien à Marine Le Pen. IMAGES
Bardella "serein" et "prêt à assumer les conséquences" de la décision concernant Marine Le Pen
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