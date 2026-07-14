Les incendies qui font rage depuis dimanche après-midi dans la forêt de Fontainebleau ont parcouru plus de 1.900 hectares mais "n'ont pas beaucoup progressé dans la nuit" explique le chef du service de communication des sapeurs pompiers de Seine-et-Marne, grâce à la mobilisation de 850 pompiers et quatre Canadairs.
La forêt de Fontainebleau toujours en proie aux flammes, plus de 1.900 hectares parcourus
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