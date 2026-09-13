La flamme olympique, arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi dans la capitale et gardée au secret depuis, a enfin été aperçue par les Dakarois. Le président Bassirou Diomaye Faye l’a reçu samedi matin avant une cérémonie d’accueil officielle dans l’après-midi. La flamme fera ensuite le tour du pays jusqu’au 31 octobre prochain, date d’ouverture des JOJ, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, tout premier événement olympique à se tenir sur le continent.
La flamme olympique des JOJ révélée aux Dakarois
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