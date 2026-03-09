Le roi Charles, la reine Camilla, le prince et la princesse de Galles, William et Catherine figurent parmi les VIP arrivant à l’abbaye de Westminster pour assister au service annuel de la Journée du Commonwealth. Un petit groupe de manifestants antimonarchistes brandit des pancartes jaunes à l’arrivée des membres de la famille royale pour cette cérémonie annuelle, alors que des pays du Commonwealth comme l’Australie et le Canada réclament le retrait de l’ex-prince Andrew de la ligne de succession au trône. IMAGES
La famille royale britannique à Westminster Abbey pour la Journée du Commonwealth
