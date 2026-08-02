Parmi les milliers de candidats à l'émigration, en majorité marocains, renvoyés de Ceuta après avoir franchi illégalement la frontière entre la ville marocaine de Fnideq et l'enclave espagnole, beaucoup reviennent dépités et déconseillent une telle aventure.
La désillusion de Marocains renvoyés de Ceuta
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