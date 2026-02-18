 Aller au contenu principal
La délégation russe quitte l'hôtel Intercontinental de Genève après les pourparlers

information fournie par AFP Video 18/02/2026 à 11:59

La délégation russe quitte l'hôtel Intercontinental de Genève après deux jours de pourparlers avec l'Ukraine et les États-Unis, qualifiés de "difficiles" par le négociateur en chef russe Vladimir Medinski. Les États-Unis font pression pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis près de quatre ans, mais n'ont jusqu'à présent pas réussi à trouver un compromis entre Moscou et Kiev sur la question clé du territoire. IMAGES

Guerre en Ukraine
