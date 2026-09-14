Elles rythmaient les charges sur les champs de bataille ottomans et résonnent depuis sur les scènes mondiales, comme dans cet atelier où trois artisans perpétuent la tradition des cymbales d'Istanbul.
La cymbale d'Istanbul, des champs de bataille ottomans aux scènes mondiales
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