La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation

information fournie par Boursorama • 02/03/2026 à 10:37

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Dans ce 2e numéro, Jérémy Le Bescont, Editorial Manager at CoinShares revient sur les flux de ce premier mois de 2026 et il fait un point sur la "tokenisation" et la façon dont elle pourrait révolutionner la finance traditionnelle.

Vidéo sponsorisée.