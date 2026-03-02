 Aller au contenu principal
La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation

information fournie par Boursorama 02/03/2026 à 10:37

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Dans ce 2e numéro, Jérémy Le Bescont, Editorial Manager at CoinShares revient sur les flux de ce premier mois de 2026 et il fait un point sur la "tokenisation" et la façon dont elle pourrait révolutionner la finance traditionnelle.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

