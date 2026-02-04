 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La crypto décryptée : intégrer la crypto dans ses investissements, focus sur Solana

information fournie par Boursorama 04/02/2026 à 10:15

"La Crypto décryptée", c'est une toute nouvelle émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les crypoatifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Dans ce premier numéro, Jérémy Le Bescont, Editorial Manager at CoinShares, fait le point sur les tendances de l'année 2025 et détaille l'intégration de crypto dans son portefeuille. Il fait aussi sur un focus sur une crypto en particulier : solana . Enfin, il donne une définition claire d'un terme indispensable : le staking.

Vidéo sponsorisée.

Devises
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Valeurs associées

SOL/USD
96,9899 USD CryptoCompare -1,38%

Vidéos les + vues

1

Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte

information fournie par AFP 03 févr.
2

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
3

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
4

La reprise du dialogue avec Poutine "est en train de se préparer" déclare Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 03 févr.
5

L'Iran se prépare à des pourparlers sur le nucléaire avec Washington

information fournie par AFP 03 févr.
18
6

Trump: "Je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein"

information fournie par AFP Video 03 févr.
7

Palantir, la tech de l’ombre qui prospère avec le retour de Trump

information fournie par France 24 03 févr.
8

Macron dit que la reprise du dialogue avec Poutine est "en train de se préparer"

information fournie par AFP 03 févr.
2
1

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
2

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
3

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
4

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
5

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
6

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
7

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
8

Agressée à la seringue, l'élue démocrate Ilhan Omar vante la "résilience" du Minnesota

information fournie par AFP 28 janv.
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
4

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
5

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
6

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
7

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
8

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank