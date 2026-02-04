La crypto décryptée : intégrer la crypto dans ses investissements, focus sur Solana

information fournie par Boursorama • 04/02/2026 à 10:15

"La Crypto décryptée", c'est une toute nouvelle émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les crypoatifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

Dans ce premier numéro, Jérémy Le Bescont, Editorial Manager at CoinShares, fait le point sur les tendances de l'année 2025 et détaille l'intégration de crypto dans son portefeuille. Il fait aussi sur un focus sur une crypto en particulier : solana . Enfin, il donne une définition claire d'un terme indispensable : le staking.

Vidéo sponsorisée.