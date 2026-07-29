On ouvre ce journal en RDC, où la coalition d'opposition C64 vient de s'exprimer pour vivement critiquer la Cour constitutionnelle, tout en donnant rendez-vous au peuple congolais le 15 août prochain. Une prise de parole qui intervient au lendemain de la validation, par la Cour constitutionnelle, de la loi référendaire qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi.
La Cour constitutionnelle ouvre la voie à un référendum : un 3e mandat pour Félix Tshisekedi ?
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