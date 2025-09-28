 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Chine met en service le pont le plus haut du monde

information fournie par AFP Video 28/09/2025 à 12:11

Les autorités chinoises ont mis en service dimanche ce qu'elles présentent comme le plus haut pont du monde, à 625 mètres au-dessus d'une gorge dans la province montagneuse du Guizhou (sud).

