Les autorités chinoises ont mis en service dimanche ce qu'elles présentent comme le plus haut pont du monde, à 625 mètres au-dessus d'une gorge dans la province montagneuse du Guizhou (sud).
La Chine met en service le pont le plus haut du monde
