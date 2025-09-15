"Si je dois comparer cet entretien, avec celui que nous avions eu avec François Bayrou, Premier ministre, je dois vous dire que je ressors ici la joie au cœur", déclare François Hommeril, président de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à sa sortie de son entretien avec le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon.
La CFE-CGC ressort "la joie au coeur" de son entretien avec Lecornu
