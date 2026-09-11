Sculpture de guitare géante, fresques de guitares sur les murs et même poubelles en formes de guitares: en Chine, la petite ville de Zheng'an affiche fièrement sa spécialité. Une guitare sur sept vendue dans le monde est produite dans cette cité de la province du Guizhou.
La "capitale de la guitare", un succès chinois bien orchestré
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