La canicule donne des sueurs froides aux compagnies d'assurance

information fournie par France 24 • 06/07/2026 à 23:00

L'été commence à peine que la France traverse déjà sa troisième vague de fortes chaleurs en moins de deux mois. La canicule s'accompagne de son chapelet de mauvaises nouvelles : annulations d'événements culturels et sportifs, de Solidays à Paris à l'IronMan de Nice mais aussi une pression encore plus forte que par le passé sur l'agriculture et l'élevage, deux activités très météo-dépendantes. En 2025, la canicule avait coûté 1,7 milliard d'euros au secteur de l'assurance, soit 15% de plus que la moyenne des dix dernières années. Avec la crise climatique, les événements extrêmes se multiplient et les annulations d'événements, récoltes perdues, bêtes mortes d'un coup de chaud ou dégradations immobilières se multiplient. Les compagnies d'assurance prennent désormais davantage ce facteur en compte dans leurs politiques de prix.