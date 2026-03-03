La Bourse de Séoul s'effondre à la clôture avec une baisse de 7% de l'indice Kospi, à l'unisson d'un repli des autres places asiatiques, le Nikkei perdant 3%. Les investisseurs continuent de jauger l'impact des perturbations sur l'approvisionnement énergétique et les routes de fret internationales.
La Bourse de Séoul clôture en chute de 7% face au conflit au Moyen-Orient
