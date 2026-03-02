Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot dirige une réunion de crise sur la situation au Moyen-Orient alors qu'Israël a frappé le Liban après des tirs du Hezbollah contre son territoire, étendant le conflit dans cette région au troisième jour de l'offensive menée avec les Etats-Unis contre l'Iran. IMAGES
Moyen-Orient: Jean-Noël Barrot dirige une réunion de crise
