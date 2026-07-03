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L’universalité du Heusleur

information fournie par France 24 03/07/2026 à 19:30

Rendez-vous avec le rappeur Heuss l’Enfoiré, à l’occasion de la sortie de son nouveau projet "Avant la Saisie". Retour sur son parcours extraordinaire dans la musique, qui lui a valu des milliards de streams et une victoire de la musique. Aussi à l’aise sur du rap pur et dur que sur des titres plus festifs, Heuss s’est imposé comme l’un des rappeurs les plus influents de l’Hexagone. Dans cet épisode, Asalfo de Magic System offre une vidéo surprise.

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